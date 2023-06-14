Сальдо считает все еще реальным риск вспышек болезней после ЧП на Каховской ГЭС

В Херсонской области будет проведена вакцинация

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Вероятность вспышек инфекционных заболеваний после ЧП на Каховской ГЭС в Херсонской области все еще существует, поэтому в регионе будет проведена вакцинация. Об этом ТАСС на полях Петербургского экономического форума заявил врио губернатора области Владимир Сальдо.

"Уже вакцины доставлены, и будет производится вакцинация. Угроза [вспышек инфекционных заболеваний] существует. Чтобы ее минимизировать, конечно, будет вакцина. Ботулизм, холера может быть, потому что размыло кладбище", - сказал Сальдо.

Ранее председатель регионального правительства Андрей Алексеенко сообщил, что в Херсонской области работают уже 11 пунктов вакцинации, началось гиперхлорирование всех сетей водоснабжения районов ЧС.