14 июня, 17:07
ПМЭФ

Сальдо считает все еще реальным риск вспышек болезней после ЧП на Каховской ГЭС

В Херсонской области будет проведена вакцинация

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Вероятность вспышек инфекционных заболеваний после ЧП на Каховской ГЭС в Херсонской области все еще существует, поэтому в регионе будет проведена вакцинация. Об этом ТАСС на полях Петербургского экономического форума заявил врио губернатора области Владимир Сальдо.

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"Уже вакцины доставлены, и будет производится вакцинация. Угроза [вспышек инфекционных заболеваний] существует. Чтобы ее минимизировать, конечно, будет вакцина. Ботулизм, холера может быть, потому что размыло кладбище", - сказал Сальдо.

Ранее председатель регионального правительства Андрей Алексеенко сообщил, что в Херсонской области работают уже 11 пунктов вакцинации, началось гиперхлорирование всех сетей водоснабжения районов ЧС. 

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