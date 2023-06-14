Эко-ферма с альпаками появится на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии

В Деревне Альпак гости также смогут увидеть карликовых пони и баранов, верблюдов, благородных оленей и ручных кроликов

ЧЕРКЕССК, 14 июня./ТАСС/. Ферма с редкими южноамериканскими альпаками появится на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии (КЧР) в текущем году. Об этом ТАСС в среду сообщили в Министерстве туризма и курортов республики.

"В горнолыжном поселке Домбай Карачаево-Черкесии приступили к строительству эко-фермы. Основной изюминкой фермы станут стадо редких южноамериканских альпак и парк камней. В рамках строительства будет благоустроено 0,5 га территории в центре поселка", - отметили в пресс-службе министерства.

В Деревне Альпак гости смогут увидеть лам, карликовых пони и баранов, верблюдов, благородных оленей, а также ручных кроликов. Открытие запланировано на текущий год.

Как отмечается, ранее ферма-зоопарк с альпаками и гуанако появилась в поселке Архыз. На отдельном подворье обитают самые маленькие в мире лошади породы фалабелла, рост которых в холке достигает 80 см, нубийские козлы и карликовые бараны.