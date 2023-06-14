Жителям белгородского приграничья начали выдавать продуктовые наборы

Общий вес набора составляет 9 кг

БЕЛГОРОД, 14 июня. /ТАСС/. Власти Белгородской области организовали выдачу продуктовых наборов жителям приграничных районов региона, которые были эвакуированы из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Общий вес набора составляет 9 кг, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Жители приграничных территорий Белгородской области, вынужденно покинувшие свои дома из-за обстрелов ВСУ, с сегодняшнего дня начали получать продуктовые наборы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в продуктовый набор входят макароны, рис, гречневая крупа, чай, сахарный песок, а также мука, рыбные, мясные и овощные консервы, подсолнечное масло, пряники и печенье. "Продуктовые наборы выдают тем, кто проживает вне пунктов временного размещения", - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время в Белгороде работают четыре пункта выдачи гуманитарной помощи - в Центре молодежных инициатив, в культурном центре "Октябрь", в торговом центре "Пять звезд" и в спортивном комплексе "Космос".