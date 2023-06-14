В РСТ прогнозируют, что в РФ летом отдохнут до 15 млн организованных туристов

По оценке союза, около 5 млн отправятся на зарубежные курорты

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Не менее 15 млн организованных туристов могут отдохнуть летом в России, а около 5 млн отправятся на зарубежные курорты. Такой прогноз дал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в среду в эфире телеканала РБК.

"Планируем, что внутри России летом будут отдыхать только организованных путешественников, не считая самостоятельных, не менее 15 млн. А за эти же три месяца за рубеж на разные курорты отправим около 5 млн путешественников", - сказал он. При этом из этих 5 млн примерно 3 млн поедут на отдых в Турцию, уточнил Горин.

"Парадокс этого сезона в том, что конкурирующие с Турцией направления предлагают аналогичный средний чек. Например, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и даже Куба. Но Турция - направление номер один", - добавил он.