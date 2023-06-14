Поморье возьмет шефство над Мелитополем

Регион будет оказывать помощь городу в восстановлении инфраструктуры, а также содействовать развитию науки и образования, туризма, культуры, спорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Архангельская область возьмет шефство над запорожским Мелитополем, написал в среду в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский по итогам встреч с руководством Запорожья на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"С Мелитополем, временной столицей Запорожской области, открываем новую совместную страницу в истории. Отношения Архангельской области и Мелитополя пока будут носить характер шефства, город нужно восстанавливать после вреда, который нанесли ему ВСУ. Наша помощь в этом необходима, тем более что закрывать глаза и уши на чужие проблемы не в наших правилах. Впоследствии, уверен, от шефства перейдем к полноценному взаимному партнерству", - написал Цыбульский.

Цыбульский встретился с главой военно-гражданской администрации Мелитополя Галиной Данильченко, было подписано соглашение о сотрудничестве. С временно исполняющим обязанности губернатора Запорожской области Евгением Балицким губернатор Архангельской области обсудил перспективы сотрудничества регионов.

Согласно подписанному на ПМЭФ соглашению, Архангельская область будет оказывать помощь Мелитополю в восстановлении инфраструктуры, оказывать гуманитарную поддержку, содействовать развитию науки и образования, туризма, культуры, спорта, молодежной политики, добровольчества, социальной защиты и занятости населения. "Договорились, что этим летом наш "медицинский спецназ" поедет в Запорожскую область для проведения профосмотров взрослого населения - такое поручение дал президент России", - добавил Цыбульский.

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.