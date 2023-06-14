Президент Алжира в Москве наградил Национальным орденом за заслуги российского сапера

Андрей Павленко участвовал в разминировании республики

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун на торжественном приеме в Москве в среду наградил Национальным орденом за заслуги ветерана российской саперной бригады Андрея Павленко, который участвовал в разминировании республики, передает корреспондент ТАСС.

Как отметили в ходе приема, организованного в честь ветерана, Павленко прибыл в республику в 1963 году для участия в разминировании Алжира. Сейчас заслуженному саперу 95 лет. О своем непростом труде, обеспечившем мирное развитие арабской республики, Павленко рассказал в мемуарах "В Алжире остались наши сердца", посвященных периоду тех лет.

Принимая награду, ветеран пожелал всего самого доброго народу Алжира. Зал аплодировал стоя.

В июле 1962 года между Францией и Алжиром было заключено Эвианское соглашение, завершившее военные действия, которые длились более восьми лет. 3 июля Алжир получил независимость. Французские саперные батальоны на границе Алжира с Марокко и Тунисом оборудовали полосу заграждений, состоящих из многих рядов заминированной колючей проволоки. Наиболее плотные минные заграждения находились вдоль алжиро-марокканской и алжиро-тунисской границ (линии "Шаля" и "Морриса"). В сентябре 1962 года правительство Алжира обратилось за помощью в уничтожении минно-взрывных и иных заграждений к СССР. Советский Союз согласился выполнить эту работу безвозмездно (соглашение от 27 июля 1963 года).