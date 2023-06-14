14 июня, 17:54

Газификацию Кизлярского района Дагестана завершат до конца 2025 года

На данный момент согласовано задание на проектировку строительства внутреннего газопровода в семи селах

МАХАЧКАЛА, 14 июня. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют до конца 2025 года газифицировать все населенные пункты Кизлярского района. Об этом сообщил глава муниципалитета Аким Микиров в прямом эфире Центра управления регионом в среду.

"На территории Кизлярского района 85 населенных пунктов, у нас не газифицировано 30. До конца 2025 года все населенные пункты в муниципалитете будут газифицированы", - сказал Микиров.

По его словам, в текущем году завершено строительство внутреннего газопровода в селе Крайновка, на стадии завершения - строительство газопровода в населенном пункте Александрия.

"На данный момент согласовано задание на проектировку строительства внутреннего газопровода в семи селах", - добавил он. 

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