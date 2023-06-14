В Дагестане водителям компенсируют часть расходов при переводе автомобиля с бензина на газ

Минэнерго Дагестана проводит отбор заявок на получение субсидии с 20 июня до 10 июля 2023 года

МАХАЧКАЛА, 14 июня. /ТАСС/. Власти Дагестана просубсидируют водителям часть расходов по переводу транспорта с бензина на газ (метан). Об этом сообщили в среду в пресс-службе министерства энергетики и тарифов региона.

"Минэнерго Дагестана с 20 июня до 10 июля 2023 года проводит отбор заявок на получение субсидии для переоборудования транспортных средств под использование метана в качестве моторного топлива", - говорится в сообщении.

Участие в программе могут принять юридические лица и индивидуальные предприниматели. Максимальный размер субсидии будет зависеть от вида транспортного средства. Водителям легковых автомобилей возместят до 38 тыс. рублей, легкого грузового транспорта - до 100 тыс. рублей, грузового автомобиля - до 180 тыс. рублей.