СМИ: WhatsApp тестирует функцию записи видеосообщений

Соответствующая возможность появилась в бета-версии мессенджера на платформах Android и iOS

ТАСС, 14 июня. Мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta) тестирует новую функцию отправки видеосообщений продолжительностью до 60 секунд. Об этом в среду сообщил портал WABetaInfo.

Соответствующая возможность появилась в бета-версии мессенджера на платформах Android и iOS.

Портал обратил внимание, что для отправки видеосообщений используется сквозное шифрование, поэтому никто за пределами диалога не сможет получить к ним доступ. Переслать отправленное сообщение невозможно.