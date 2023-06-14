Делимханов ответил на сообщения о его ранении

Депутат заявил, что с ним все хорошо

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы Адам Делимханов, находящийся в зоне проведения специальной военной операции, сообщил, что с ним все хорошо и поблагодарил тех, кто переживал за него.

"Со мной все хорошо", - написал Делимханов в своем Telegram-канале в среду.

"Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда. Они абсолютно не уважают и не считаются со своей аудиторией, нагло распространяя фейки", - отметил Делимханов. - Вот что значит западная свобода слова. Главное - это привлечь внимание, а каким способом - не волнует".

"Я также выражаю слова сердечной благодарности всем, кто переживал и волновался за меня", - добавил Делимханов.

Ранее украинские СМИ сообщали, что кортеж Делимханова был уничтожен в Запорожской области во время спецоперации. Позже в ряде Telegram-каналов появилась неподтвержденная информация о том, что Делимханов был ранен. В начале пленарного заседания Госдумы в среду спикер палаты Вячеслав Володин сообщил, что пообщался с Делимхановым и он жив и здоров. Затем глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил, что депутат Госдумы Делимханов жив и не ранен.