Кабмин выделил фонду поддержки участников СВО "Защитники Отечества" 1,3 млрд рублей

Средства выделяются в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Правительство России выделило более 1,3 млрд рублей на организацию работы фонда "Защитники Отечества", который занимается поддержкой участников специальной военной операции (СВО). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован.

"Выделить Минтруду России в 2023 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 1 314 700 тыс. рублей на предоставление гранта в форме субсидии Государственному фонду поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", - говорится в документе.

Средства выделяются в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина.