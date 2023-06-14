Газпромбанк может стать финансовым партнером Чувашии в строительстве больницы

Больница представляет собой сеть разрозненных сооружений, которые были введены в эксплуатацию с 1957 по 1978 год

ТАСС, 14 июня. Газпромбанк заинтересован в поддержке строительства больничного комплекса в Чувашии, сообщила в среду пресс-служба администрации главы республики по итогам встречи руководителя региона Олега Николаева с первым вице-президентом банка Павлом Бруссером на площадке Петербургского международного экономического форума.

"Участники совещания выразили заинтересованность в поддержке со стороны банка реализуемых в республике проектов, в частности речь шла о государственно-частном партнерстве по строительству нового больничного комплекса БУ [бюджетное учреждение] "Республиканская клиническая больница" Минздрава Чувашии", - отмечается в сообщении. По словам главы Чувашии, республика заинтересована в надежном финансовом партнере в реализации проекта. "Мы рады, что один из ведущих банков страны готов выступить в этой роли на комплексной основе", - приводятся слова Николаева.

По информации пресс-службы, сейчас больница представляет собой сеть разрозненных сооружений, которые были введены в эксплуатацию с 1957 по 1978 год. Медучреждение испытывает острую нехватку площадей, не удовлетворяет требованиям в оказании медпомощи.

Предполагаемый период строительства нового учреждения - 2025-2027 годы. Общая площадь объектов, согласно проекту, - 148,5 тыс. кв. метров. Больница будет состоять из восьми корпусов. Там будет многопрофильный блок на 630 коек, инфекционный корпус на 232 койки, перинатальный центр на 130 коек, палатный корпус на 420 коек. В больнице оборудуют лабораторный корпус инфекционного отделения.

План строительства больницы поддержал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Руководитель Чувашии Николаев в послании Госсовету поручил республиканским Минстрою и Минздраву до конца 2023 года разработать проекта больничного комплекса. Минздрав республики также должен направить заявки на включение объектов в федеральную адресную инвестиционную программу.