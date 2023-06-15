14 июня, 21:17,
обновлено 14 июня, 21:21
ПМЭФ

В Минздраве заявили, что ситуация с наличием медицинских изделий в РФ под контролем

ТАСС, архив
© ТАСС, архив

Замминистра Сергей Глаголев уточнил, что составляются перечни изделий, на которые следует обращать особое внимание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Росздравнадзор следит за наличием необходимых медицинских изделий в России, ситуация абсолютно контролируемая. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

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"Росздравнадзор проактивно сканирует информацию о достаточности [медицинских изделий], формирует перечни ускоренной регистрации. Ситуация абсолютно контролируемая", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глаголев добавил, что относительно медицинских изделий в стране такое же регулирование, как с лекарственными препаратами - ведется анализ возможных рисков и составляется перечень медицинских изделий, на которые необходимо обратить особое внимание.

В этом году ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня. Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
РоссияПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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