14 июня, 21:40,
обновлено 14 июня, 21:54

В России разработали несколько новых антидотов к отравляющим веществам

Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин (справа) и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова во время встречи в Кремле
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Также были разработаны новые радиопротекторные и симптоматические препараты, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало несколько принципиально новых антидотов к отравляющим веществам и других препаратов. Об этом в четверг сообщила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Параллельно наше научное подразделение для войск РХБЗ за 2022 год разработало несколько принципиально новых антидотов к отравляющим веществам и новые радиопротекторные препараты, некоторые симптоматические препараты. Они все в удобной форме, в преднаполненных шприцах, и быстрое введение через рот - фактически новая укладка, которую мы сделали по заказу министерства обороны", - сказала она.

Скворцова добавила, что укладка уже готова, она очень удобна в применении. В ней есть все основное - "и от химических, и от радиационных факторов", отметила руководитель ФМБА.

"Мы продолжаем разработки, и уже в этом году есть два универсальных, новых препарата для антидотной терапии - для токсического отека легких и токсического судорожного синдрома. И мы сейчас уже приступаем к клиническим исследованиям", - сказала глава агентства. 

Теги:
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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