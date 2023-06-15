В России разработали несколько новых антидотов к отравляющим веществам

Также были разработаны новые радиопротекторные и симптоматические препараты, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало несколько принципиально новых антидотов к отравляющим веществам и других препаратов. Об этом в четверг сообщила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Параллельно наше научное подразделение для войск РХБЗ за 2022 год разработало несколько принципиально новых антидотов к отравляющим веществам и новые радиопротекторные препараты, некоторые симптоматические препараты. Они все в удобной форме, в преднаполненных шприцах, и быстрое введение через рот - фактически новая укладка, которую мы сделали по заказу министерства обороны", - сказала она.

Скворцова добавила, что укладка уже готова, она очень удобна в применении. В ней есть все основное - "и от химических, и от радиационных факторов", отметила руководитель ФМБА.

"Мы продолжаем разработки, и уже в этом году есть два универсальных, новых препарата для антидотной терапии - для токсического отека легких и токсического судорожного синдрома. И мы сейчас уже приступаем к клиническим исследованиям", - сказала глава агентства.