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ПМЭФ

Новый школьный учебник по истории будет готов в 2024 году

Сергей Карпухин/ ТАСС
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Необходимость создания нового учебника глава ведомства Сергей Кравцов обосновал тем, что школьники должны понимать основы формирования государства

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Учебник по истории для основной школы будет готов в 2024 году. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов газете "Известия" в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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"Мы пришли к мнению, что нам нужен единый учебник, и объединили все в учебнике новейшей истории. <...> В течение следующего года", - заявил Кравцов, отвечая на вопрос о том, когда планируется завершить его разработку.

Он подчеркнул, что школьники должны видеть и понимать основы формирования нашего государства, а также те исторические события, которыми следует гордится.

Ранее Кравцов сообщал, что учебник истории с разделом про СВО будет доступен с 1 сентября для 10-11-х классов. Как сообщали в январе в пресс-службе министерства, планируется, что массово он будет использоваться в школах с 2024-2025 года.

Кравцов пояснял, что в новом учебнике будут раскрыты причины начала СВО. В нем планируется объединить в один курс всеобщую историю и историю России, которой в учебнике будет отведена ключевая роль. Министр также отмечал, что школы смогут переходить на него постепенно, по мере возможности. 

Теги:
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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