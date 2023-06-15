В Херсонской области начали вакцинацию населения

Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова также отметила, что в регионе необходимо увеличить присутствие психологов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России начали вакцинацию населения Херсонской области. Об этом в четверг сообщила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы, наряду с лекарствами и перевязочным материалом, взяли большой груз вакцин от гепатита A, дизентерии, брюшного тифа. И специальный - для фагирования - бактериофаг-интести, от всей группы кишечных инфекций. Мы начали уже вакцинацию сегодня. За два дня мы поняли, что нужно дополнительно усилить. Завтра мы выдвигаем еще одну машину с вакцинами для того, чтобы не было ограничений никаких", - сказала она.

Также глава ФМБА отметила необходимость расширения присутствия психологов на территории региона. Она добавила, что в целом ситуация находится под контролем.

"Бригада эпидемиологов развернулась - прежде всего взяли пробы воды из водопровода, потому что пьют бутилированную воду, а зубы чистят по утрам этой водой. Нужно сказать, что только вчера посевы все мы посеяли, и пока предварительные данные - ничего не выросло, к счастью, никакой патологической культуры", - уточнила Скворцова.