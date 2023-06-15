Генконсульство КНР во Владивостоке поможет обеспечить заказами гидов-переводчиков из ДВФУ

По словам проректора по международным отношениям университета Евгения Власова, в связи с восстановлением турпотока возрастает потребность в специалистах для туристической сферы

ВЛАДИВОСТОК, 15 июня. /ТАСС/. Генеральное консульство Китая во Владивостоке поможет обеспечить заказами выпускников образовательной программы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с микроквалификацией "Гид-переводчик", сообщил ТАСС проректор по международным отношениям ДВФУ Евгений Власов.

"Микроквалификация "Гид-переводчик" - это полноценный практический курс, который могут пройти студенты Восточного Института - Школы региональных и международных исследований ДВФУ. Сегодня границы открыты, восстанавливаются туристические потоки, и мы видим, что потребность в специалистах для туристической сферы будет расти. В самое ближайшее время мы ожидаем увеличение потока туристов из Китая <...>. Генеральное консульство Китая в рамках данной программы выступает для нас корпоративным партнером и помогает обеспечить наших выпускников заказами", - рассказал Власов.

Он отметил, что для того, чтобы квалификация выпускников-востоковедов соответствовала актуальным запросам рынка труда, недостаточно владеть только иностранным языком и фундаментальными знаниями о стране специализации. Необходимо также иметь практические навыки, которые можно получить в рамках микроквалификаций. По словам собеседника агентства, помимо микроквалификации "Гид-переводчик" в Восточном Институте ДВФУ разработаны и утверждены шесть учебных модулей по получению прикладных востоковедческих микроквалификаций по трекам "Предприниматель (Восточный вектор)", "Исследователь", "Преподаватель".

"Так, в "предпринимательском" треке уже в следующем учебном году появится микроквалификация "Юридические аспекты ведения бизнеса с китайскими контрагентами". Мы привлекаем к преподаванию курса эксперта-практика, который много лет занимался продвижением российского предпринимательства в Китае", - отметил Власов. Он уточнил, что подобные модули будут внедрены на всех программах подготовки бакалавриата Восточного Института - Школы региональных и международных исследований, а позже масштабированы на весь университет.

Генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань 8 июня в ходе Дальневосточного медиасаммита во Владивостоке сообщила, что Генеральное консульство Китая во Владивостоке окажет помощь Дальневосточному федеральному университету в подготовке переводчиков-китаеведов.

Восточный институт ДВФУ - крупнейший в азиатской части России центр по изучению восточных языков и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Он был основан в 1899 году и стал первым высшим учебным заведением на Дальнем Востоке. Сегодня действует в составе ДВФУ. В Восточном институте преподают основной английский, восточные языки (китайский, корейский, японский), языки южной и юго-восточной Азии (вьетнамский, тайский, хинди) и европейские языки (испанский, немецкий, французский). Абитуриентам предлагаются образовательные программы по девяти направлениям.