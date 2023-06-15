В Минздраве заявили о планах по внедрению медицинских информсистем в новых регионах

По словам заместителя министра здравоохранения РФ Павла Пугачева, цифровизацию планируется начать в конце 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Внедрение медицинских информационных систем в учреждениях здравоохранения новых регионов России может начаться в конце 2023 - начале 2024 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В новых регионах нам надо сделать базовую цифровизацию, потому что у нас основная задача - обеспечить вместе с Минцифры подключение всех медицинских организаций к интернету, поставить компьютеры и внедрить медицинские информационные системы для поликлиник, - сказал он. - До конца года, по информации Минцифры, мы должны решить инфраструктурные вопросы, подключить интернет. В конце этого года - в начале следующего мы начнем внедрение уже медицинских информационных систем".

Пугачев также добавил, что по поручению президента РФ ВЛадимира Путина в стране реализуются мероприятия по внедрению систем искусственного интеллекта в здравоохранении. "В рамках создания цифрового контура у нас есть централизованные системы, которыми пользуются все медицинские организации регионов. Это, например, единая лабораторная система, которая имеет информацию о всех анализах, центральные архивы медицинских изображений. Когда все хранится в одном месте и к ним [системам] имеет доступ каждая медицинская организация, каждый интеллект может быть внедрен в эту систему и стать доступным для каждого медработника регионов. Мы рассчитываем, что по итогу этого года у нас эта практика уже будет более широкой, и мы сможем ее обобщить и сказать, в практике, какие эффекты это дало", - заключил он.