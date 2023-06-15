"Известия": число незащищенных от пожаров мусорных полигонов в России превышает 60%

Зампред Общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин считает, что сейчас в России 80% мусорных полигонов функционируют с серьезными нарушениями

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Более 60% мусорных полигонов в России нарушают требования природоохранного законодательства. Об этом в четверг сообщают "Известия".

"К сожалению, более 60% легальных мусорных полигонов у нас в стране не соответствуют требованиям природоохранного законодательства. Не говоря о несанкционированных свалках. В случае засухи и жаркой погоды вероятность возникновения пожара на таких объектах высока, - рассказал "Известиям" главный научный сотрудник УралНИИ "Экология", академик Александр Соловьянов.

Он отметил, что за последние несколько лет российские мусорные полигоны горели в Нижегородской области, Дмитровском районе Подмосковья и на других территориях РФ.

Зампред Общественного совета при Росприроднадзоре, председатель общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин оценил функционирование мусорных полигонов с серьезными нарушениями не в 60%, а в 80%. Он добавил, что мусорные полигоны, представляющие ущерб, нужно рекультивировать. Это позволит избавиться от свалочных газов, обеспечит защиту от проникновения фильтратов в грунтовые воды и почву.

12 июня пожар был зафиксирован на полигоне твердых коммунальных отходов в поселке Круглово Калининградской области. По результатам исследований сотрудниками Роспотребнадзора в поселке Круглово выявлено превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации оксида углерода в воздухе в полтора раза. В Калининградской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.