На северо-востоке Колымы из-за пожарной опасности объявили экстренное предупреждение

По данным спасателей, прогнозируется пожарная опасность 4-го класса

ТАСС, 15 июня. Спасатели объявили на 15-17 июня экстренное предупреждение в Омсукчанском муниципальном образовании на северо-востоке Магаданской области в связи с прогнозируемой высокой пожарной опасностью из-за погоды. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

"Объявлено экстренное предупреждение", - рассказали в центре. По данным спасателей, прогнозируется пожарная опасность 4-го класса (комплексный показатель пожарной опасности более 4 тыс. градусов по Цельсию). В Минтранс региона и главе муниципалитета направлены рекомендации по реагированию на предупреждение.

Ранее спасатели объявили на 14-16 июня экстренное предупреждение по пожарам из-за погоды в Северо-Эвенском, Среднеканском и Ягоднинском муниципальных образованиях. В эти дни в перечисленных районах дневная температура воздуха достигает отметки плюс 22 градуса. Осадков нет, слабый ветер.

Всего существует пять классов пожарной опасности, где 4-й - высокая опасность, 5-й - чрезвычайная опасность. При 4-м классе наземное патрулирование ведется в местах расположения объектов, складов, местах отдыха. Авиапатрулирование - не менее двух раз по каждому маршруту, организуется дежурство на пожарных наблюдательных пунктах с утра до вечера. Наземные и воздушные команды в местах дежурств находятся в полной боевой готовности, резервные пожарные команды лесхозов приведены в готовность.