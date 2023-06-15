Регионы Дальнего Востока представят на Харбинской ярмарке продукты и деликатесы

Ярмарка пройдет с 15 по 19 июня

ТАСС, 15 июня. Три дальневосточных региона - Приморский край, Амурская область и Якутия - представят местную продукцию, деликатесы и изделия из ручной работы на Харбинской международной ярмарке, которая пройдет 15-19 июня. На ярмарке пройдет День Приморского края, в ходе которого запланирована деловая программа.

Наиболее обширная программа на ярмарке запланирована у Приморского края. Как уточнили в краевом правительстве, в состав делегации региона вошли представители региональных органов власти, сфер туризма и культуры, институтов развития бизнеса, а также предприниматели края.

Во второй день ярмарки состоится День Приморского края. "Он начинается в 10:00 на полях ярмарки. <...> У нас будет пленарное заседание, на котором выступит губернатор Олег Николаевич Кожемяко, выступит мэр Владивостока [Константин Шестаков] - он представит мастер-план города, и выступят китайские ответственные лица. После пленарного заседания мы проведем B2B-переговоры между предпринимателями Приморского края и провинции Хэйлунцзян, других регионов КНР", - сообщил ТАСС президент союза "Торгово-промышленная палата Приморского края" Борис Ступницкий.

На Дне Приморского края также запланированы три круглых стола, посвященные сотрудничеству Приморья и провинции Хэйлунцзян в сельском хозяйстве, инвестиционному потенциалу края и его транспортно-логистическому комплексу.

Павильон Приморья будет представлен в виде полуострова с тремя тематическими сторонами. В первой части будут выставочные экспонаты продукции приморских производителей и стойки институтов поддержки предпринимательства. На второй расположится сцена, где запланированы выступления приморских артистов, а также мастер-классы по приготовлению блинов, которыми смогут полакомиться китайские партнеры и гости ярмарки. Третья зона представит собой стойку с товарами из региона.

Среди продукции, которую презентуют на стендах павильона, будут представлены подарочные наборы БАДов из экстракта трепанга, чаги, медвежьего жира, а также косметическая продукция на основе морских компонентов. Гости ярмарки смогут познакомиться с изделиями из дерева от приморских производителей. Предприниматели представят на выставке консервированную рыбную продукцию и деликатесы, а также приморский мед и сладости.

Приамурье и Якутия

Амурская область в своем павильоне представит продукцию местных производителей. Как уточнили в областном правительстве, на выставке разместят медовую продукцию, соевое масло, шрот, ячмень, колбасы и кондитерские изделия. На выставке будет представлена линейка органических удобрений, востребованных при выращивании сельхозкультур. Кроме того, в числе участников - предприниматель, которая продемонстрирует авторские изделия ручной работы, сделанные в технике декоративно-прикладного искусства и валяния из шерсти.

Губернатор Амурской области Василий Орлов прибыл в Харбин в среду. "На площадках ярмарки с нашими китайскими партнерами обсудим новые возможности для сотрудничества в сфере логистики, промышленности, сельского хозяйства, финансов, энергетики и туризма. Планов много", - написал он в своем Telegram-канале.

"Около 30 представителей бизнеса Якутии принимают участие в Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. Экспозиция республики включит в себя ювелирные изделия, сувенирную продукцию, картины из натуральных цветных камней, изделия из бивня мамонта, шкуры и продукты питания, в том числе наша экологически чистая рыба и алкогольная продукция категории люкс", - рассказали ТАСС в министерстве по внешним связям и делам народов Якутии.

О ярмарке

Харбинская ярмарка проводится с 1990 года, в ней ежегодно участвуют представители бизнеса из России, более чем 80 стран и регионов мира. Сроки проведения ярмарки менялись несколько раз, ранее она была перенесена с июня на декабрь 2022 года, позднее - на июнь 2023 года.