Новосибирская область поставила в ЛНР компьютеры для проведения ЕГЭ

Также в республике на 13 объектах образования ведутся восстановительные работы

ТАСС, 15 июня. Новосибирская область поставила в Беловодский район Луганской Народной Республики, над которым взяла шефство, компьютерное оборудование для проведения единого госэкзамена. Об этом сообщил ТАСС в четверг замруководителя администрации губернатора Новосибирской области, руководитель департамента информационной политики Сергей Нешумов.

"В Беловодский район поставлено компьютерное оборудование для проведения ЕГЭ", - сказал Нешумов.

Он добавил, что восстановительные работы ведутся на 13 объектах образования - школах, детских садах и учреждении среднего профессионального образования Беловодского района. После окончания учебного года начнутся работы еще в пяти учреждениях.

Кроме того, силами новосибирских специалистов ООО "Академия проектов" на сети луганского оператора сотовой связи МКС запущено в эксплуатацию оборудование, приобретенное для восстановления сотовой связи на территории района.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников на встрече с президентом Владимиром Путиным в режиме видеоконференции сообщил, что программа помощи Беловодскому району ЛНР согласована на ближайшие три года и обеспечена финансированием из регионального бюджета.

Нешумов сказал, что программа касается восстановления и строительства жилья, объектов производственной, транспортной и социальной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, гуманитарной деятельности в населенных пунктах Беловодского района.

В пресс-службе губернатора и правительства региона сообщали, что в Беловодске открылся магазин с фирменными новосибирскими продуктами. В первую партию груза, направленного в Беловодск для продажи в магазине, вошли кондитерские изделия, тушенка, различные каши с мясом, консервы рыбные, чай, кофе, макаронные изделия, товары бытовой химии, растительное масло, крупы.