В Москве ожидается до 28 градусов тепла

Осадков не прогнозируют

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков и до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 26 до 28 градусов тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 12 градусов.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от плюс 24 до плюс 29 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.