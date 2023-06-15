15 июня, 04:35

В Москве расширили перечень направлений для выплат именных стипендий

Размер стипендии составит 6,5 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Перечень специальностей для назначения именных стипендий расширили в Москве. В список добавили свыше 25 направлений, написал в четверг в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

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"Расширили перечень специальностей для назначения городских именных стипендий - добавили свыше 25 направлений. Теперь стипендиатами смогут стать еще больше студентов, которые обучаются наиболее важным для города профессиям", - написал мэр.

Собянин подчеркнул, что претендовать на стипендии могут те студенты, которые достигли хороших результатов в учебе и принимают активное участие в общественной жизни вуза и города. "Размер стипендии - 6,5 тыс. рублей в месяц", - добавил он.

Мэр отметил, что программа именных стипендий правительства Москвы действует с 2003 года, в этом году их получат 2 тыс. студентов 1-4 курсов, обучающихся на бюджете.

С полным списком профессий и специальностей, по которым осуществляется выплата, можно ознакомиться на официальном сайте мэра столицы. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичМосква
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