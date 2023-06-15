В ландшафтном парке "Митино" выступит показательный оркестр МЧС

Его выступление состоится в 16:00 мск

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Показательный оркестр МЧС России исполнит известные произведения на выступлении в ландшафтном парке "Митино". Об этом ТАСС сообщили в дирекции Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

"В субботу, 17 июня, в 16:00 мск в рамках программы "Военные оркестры в парках" постоянный участник фестиваля "Спасская башня" показательный оркестр МЧС России выступит на Фестивальной площади ландшафтного парка "Митино", - заявили в дирекции.

В рамках концерта в парке прозвучат мелодии отечественных и зарубежных композиторов. "В этот раз оркестранты включили в свою субботнюю программу как всем хорошо известные произведения, так и музыкальные сюрпризы", - отметили организаторы.

Творческая деятельность показательного оркестра МЧС России началась в 1995 году. Коллектив обеспечивает музыкальное сопровождение общественно значимых и памятно-мемориальных мероприятий. Оркестр также выступает на известных концертных площадках, таких как Большой зал Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Государственный Кремлевский Дворец, в ведущих учебных заведениях России - Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана и других.

Жители и гости столицы смогут услышать музыку в исполнении военных оркестров в парках, на аллеях, площадях и других знаковых площадках Москвы и Московской области в течение всего лета. В рамках седьмого сезона программы "Военные оркестры в парках" состоится более 20 выступлений военных музыкантов, 14 из которых - в московских парках культуры и отдыха. Завершится музыкальный марафон на Красной площади XVI Международным военно-музыкальным фестивалем "Спасская башня", который пройдет с 26 августа по 3 сентября.