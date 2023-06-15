В Петербурге прошел традиционный забег по достопримечательностям в рамках ПМЭФ

В нем приняли участие 1,5 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Кристина Шабалина и Андрей Иванов стали победителями забега "Мы вместе", который прошел в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Старт соревнований прошел на Исаакиевской площади.

Шабалина на дистанции 5 км показала результат 17 минут 29 секунд. Второй стала Полина Кондрашова (17.37), третьей - Алиса Кубышкина (17.55). Иванов преодолел дистанцию за 15 минут 33 секунды, вторым забег завершил Артем Грибов (15.36), третьим - Станислав Летников (15.40).

Среди участников ПМЭФ в женском забеге победила Александра Анчина (17.57), второй стала Кристина Бандак (18.46), третьей - Оксана Ольшевская (19.40). У мужчин забег выиграл Андрей Карпин (15.34), вторым стал Сергей Фатеев (17.32), третьим - Сергей Дюк (17.33).

В забеге на дистанции 5 км приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин, олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова, олимпийский чемпион 2021 года по спортивной гимнастике Артур Далалоян, российский гонщик Никита Мазепин. В мероприятии также принял участие трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

"Конечно, мы все вместе, поэтому я с удовольствием принял участие и в открытии спортивной программы форума, и в забеге, подарим радость себе и всем участникам форума, демонстрируя, что спорт действительно является нормой нашей жизни, важной частью нашей жизни, - сказал Матыцин. - Мы будем радоваться, тем более Петербург, как всегда, встречает нас гостеприимно, с прекрасной погодой, солнечным утром. Задача для меня - принять хороший старт, продемонстрировать, что мы все находимся в хорошей форме. Я очень рад, что, пока мы ехали до места старта, мы видели, что много петербуржцев и гостей города примут участие в этом забеге, настроение очень хорошее, правильное, спортивное, праздничное".

Руководитель проекта "Лига героев" Ксения Шойгу рассказала, что в забеге приняли участие 1,5 тыс. человек. "Сегодня у нас великолепная трасса, безусловно, редко удается пробежаться по Невскому и захватить главные достопримечательности города, а это и Зимний дворец, и Исаакиевский собор, - сказала Шойгу журналистам перед началом забега. - Я убеждена, что те 1,5 тыс. участников, которые сегодня выйдут на старт и пробегут не очень большую, но очень красивую трассу в 5 км, настроятся на ПМЭФ. Это мероприятие, проходящее второй год совместно с "Лигой героев", конечно, подтверждает, что корпоративный спорт является неотъемлемой частью бизнес-сообщества и бизнес-культуры".

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.