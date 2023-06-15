15 июня, 05:43

На Ямале объявили штормовое предупреждение из-за ветра до 22 м/с

В ночное время суток в регионе синоптики также прогнозируют похолодание до +1 градуса

ТАСС, 15 июня. Сильный ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется 15 июня в Ямало-Ненецком автономном округе, синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе администрации Нового Уренгоя со ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ЯНАО.

"Штормовое предупреждение. 15 июня 2023 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-западный, западный, 8-13 м/с, в Приуральском, Шурышкарском, Пуровском и Надымском районах порывы 15-20 м/с, в Ямальском и по северо-западу Тазовского районов порывы 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

По данным регионального гидрометцентра, в ЯНАО температура воздуха днем поднимется до +14 градусов, преимущественно без осадков. Ночью синоптики прогнозируют похолодание до +1 градуса, в отдельных районах ожидается гроза. 

Теги:
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация