На Ямале объявили штормовое предупреждение из-за ветра до 22 м/с

В ночное время суток в регионе синоптики также прогнозируют похолодание до +1 градуса

ТАСС, 15 июня. Сильный ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется 15 июня в Ямало-Ненецком автономном округе, синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе администрации Нового Уренгоя со ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ЯНАО.

"Штормовое предупреждение. 15 июня 2023 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-западный, западный, 8-13 м/с, в Приуральском, Шурышкарском, Пуровском и Надымском районах порывы 15-20 м/с, в Ямальском и по северо-западу Тазовского районов порывы 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

По данным регионального гидрометцентра, в ЯНАО температура воздуха днем поднимется до +14 градусов, преимущественно без осадков. Ночью синоптики прогнозируют похолодание до +1 градуса, в отдельных районах ожидается гроза.