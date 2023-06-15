В Москве начали благоустройство улицы Коломникова и территории возле КЦ "Москвич"

В рамках проекта заменят покрытие тротуаров и дорог, сделают авто- и велопарковки, для пассажиров общественного транспорта установят остановочные павильоны с зарядными слотами

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству улицы Коломникова и территории возле культурного центра (КЦ) "Москвич" с участком возле метро "Текстильщики" на юго-востоке столицы. Об этом сообщил ТАСС в четверг заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В рамках проекта заменим покрытие тротуаров и дорог, сделаем авто- и велопарковки, для пассажиров общественного транспорта установим остановочные павильоны с зарядными слотами. Освещать территорию будут современные фонари и уличные торшеры, пешеходные переходы оборудуем опорами контрастного освещения. На финальном этапе проведем озеленение", - сказал он.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что около КЦ "Москвич" и на участке возле расположенного рядом выхода из метро "Текстильщики" в результате благоустроительных работ появится комфортное общественное пространство. Там поставят скамейки из бетона с деревянными сиденьями и цветочные вазоны. Центральную лестницу, ведущую к КЦ, реконструируют, для маломобильных горожан предусмотрят пандус.

"Главная задача - сделать эти территории более комфортными и удобными для местных жителей, создать новые зоны для прогулок и отдыха. В ходе работ приведем к нормативной ширине полосы движения, что позволит расширить пешеходную часть и использовать освободившееся место для обустройства летних веранд", - добавил Бирюков.

Заместитель мэра отметил, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры.