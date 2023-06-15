Мурашко отметил снижение смертности от новообразований среди пациентов младше 75 лет

Министр здравоохранения России считает, что это говорит о росте доступности медпомощи в стране

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Минздрав России отмечает в последние 20 лет снижение смертности от злокачественных новообразований в возрастных группах младше 75 лет. Это говорит о росте доступности медпомощи в РФ, сообщил в четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"На протяжении последних 20 лет регистрируется стабильное снижение смертности от злокачественных новообразований в возрастных группах младше 75 лет. Эти данные свидетельствуют о том, что мы на верном пути: растет доступность медицинской помощи, разрабатываются и обновляются клинические рекомендации, входят в нашу практику инновационные методы лечения, самые современные лекарственные препараты внедряются сегодня в ежедневную клиническую практику", - говорится в приветствии министра к участникам и гостям Московского онкологического форума.

В целом за последние годы отмечается положительная динамика работы онкослужбы, добавил Мурашко. "Растет эффективность профилактических мероприятий, повышается доступность специализированной медицинской помощи. Так, например, выявление заболеваний на ранних стадиях достигло самого высокого показателя за предыдущие годы - почти 60%. Сегодня в том числе и доступность в рамках высокотехнологичной медицинской помощи растет. Пациенты могут получать помощь в медорганизациях в своих регионах. Это принципиально важно", - отметил он.

С начала реализации нацпроекта "Здравоохранение" в России ввели в эксплуатацию более 15,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе тяжелого. За четыре года в 81 регионе открыли 479 центров амбулаторной онкологической помощи. Специалистам также удалось достичь снижения показателя смертности от злокачественных образований более чем на 5% по сравнению с допандемийным периодом, добавил министр.