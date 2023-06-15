Продюсер Киселев учредил денежную премию для уничтоживших западные танки в ходе СВО

Вознаграждение составит от 700 тыс. до 1 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Музыкальный продюсер, основатель рок-группы "Земляне" Владимир Киселев учредил денежное вознаграждение за уничтоженные в ходе спецоперации немецкие танки Leopard. Вознаграждение составит от 700 тыс. до 1 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе "Русской медиагруппы".

"Музыкальный продюсер, бизнесмен, основатель рок-группы "Земляне" Владимир Киселев поддержал инициативу властей Забайкальской области, предложивших выплачивать денежные вознаграждения за подбитые танки Leopard (Германия). Со стороны музыканта и его команды за машину первой модификации герой получит 700 тыс. рублей, а поражение немецкого танка второй модификации будет вознаграждено суммой 1 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

Объявление о премии было сделано на мероприятии "Русской медиагруппы" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Инициативу Киселева также поддержали Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, певица Слава, Анна Семенович, Любовь Успенская и многие другие, добавили в пресс-службе.

"Многие артисты говорят о своей приверженности стране и победе, но это остается только словами, притом что сегодня каждый действительно может внести вклад в общее дело, - привели в пресс-службе слова Киселева. - Наше решение награждать героев, подбивших вражеские танки - это то малое, что мы можем сделать для людей на поле боя".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.