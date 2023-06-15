15 июня, 06:59

Опрос показал, что почти треть американцев считает помощь Киеву чрезмерной

Почти половина опрошенных исследовательской службой Университета Куиннипэк оказались недовольны политикой Джо Байдена в отношении украинского кризиса

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Более 30% американцев считают, что Соединенные Штаты оказывают чрезмерную поддержку Украине. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса, проведенного исследовательской службой Университета Куиннипэк (Quinnipiac University Poll).

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Согласно результатам опроса, 20% респондентов полагают, что США, напротив, оказывают недостаточную поддержку Киеву, а 40% уверены, что помощи Вашингтона достаточно в ее нынешнем виде. Показатели сильно различаются в зависимости от политических взглядов опрошенных. Так, 50% республиканцев считают, что США слишком много помогают Украине, и только 9% демократов разделяют такую позицию.

Почти половина опрошенных (47%) оказались недовольны политикой президента США Джо Байдена в отношении украинского кризиса. Только 45% опрошенных одобряют действия главы Белого дома.

Опрос проводился в период с 8 по 12 июня среди 1735 граждан США. Погрешность составила 2,2 процентных пункта. 

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