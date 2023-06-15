Первые пострадавшие от подтопления жители Херсонской области получили компенсации

Им выплатили по 10 тыс. рублей

ГЕНИЧЕСК, 15 июня. /ТАСС/. Первые 630 жителей Херсонской области, пострадавших в результате наводнения, получили компенсации в размере 10 тыс. рублей, написал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Набирает обороты работа по оказанию финансовой поддержки. Вчера органы Министерства труда и социальной защиты Херсонской области выплатили первым 630 гражданам, пострадавшим от наводнения, по 10 тысяч рублей единовременной материальной помощи. Продолжается прием заявок на выплаты", - написал он.

Пострадавшие в результате ЧС жители региона смогут получить единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей на человека. При частичной утрате имущества первой необходимости выплата составит 50 тыс. рублей на человека, а при полной - 100 тыс. рублей. Единовременное пособие для членов семей погибших в результате ЧС составит 1 млн рублей на каждого погибшего. Пособия получившим легкий вред здоровью - 200 тыс. рублей, средний и тяжкий - 400 тыс. рублей.

11 июня Сальдо подписал указ о выплатах жителям региона, пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций. Ранее он сообщал, что подготовил указ об оказании финансовой поддержки всем пострадавшим в результате разрушения Каховской ГЭС.