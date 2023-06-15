У парламента Молдавии проходит протест против планов властей отменить День Победы

Сотни человек принесли с собой плакаты с лозунгами: "Стоп фашизму", "Не крадите у нас праздник Победы"

КИШИНЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Протест против намерения властей Молдавии отменить празднование Дня Победы 9 мая проходит перед зданием парламента. Сотни человек принесли с собой плакаты с лозунгами: "Стоп фашизму", "Не крадите у нас праздник Победы", а также с требованиями отставки президента Майи Санду и правительства, сформированного правящей Партией действия и солидарности (ПДС).

В акции, которую организовала оппозиционная партия "Возрождение", принимают участие сторонники и депутаты партии "Шор".

"Все, кто собрался здесь, - наследники тех, кто победил в этой войне. И для нас 9 мая всегда будет Днем Победы", - сказал выступивший перед протестующими депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Василий Боля. Он подверг критике президента и спикера парламента Игоря Гросу, у которых есть гражданство Румынии. "Решение, уважаемые граждане Румынии в парламенте Молдавии, за вами - на какой вы стороне. На стороне тех, кто проиграл и кто был осужден Международным трибуналом, или на стороне тех, кто победил фашистскую чуму", - отметил депутат.

В повестку пленарного заседания парламента включен законопроект контролирующей парламент правящей партии о переименовании Дня Победы в "День Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне" и переносе праздника с 9 на 8 мая. В пояснительной записке к документу указано, что "изменение обусловлено необходимостью отказа от идеологической интерпретации и восприятия в молдавском обществе исторических данных, связанных со Второй мировой войной". Против выступили оппозиционные Блок коммунистов и социалистов и партия "Шор". Ранее в Молдавии название праздника со скандалом уже меняли на День Победы и памяти павших героев за независимость Родины.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 человек стали Героями Советского Союза. Война затронула здесь почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на марш "Бессмертного полка" на улицы Кишинева выходят сотни тысяч людей, возглавляют шествие бывшие президенты Игорь Додон и Владимир Воронин.