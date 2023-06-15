15 июня, 08:02

ГУ МВД Подмосковья приостановило предоставление услуг в электронном виде из-за сбоя

Специалисты оператора связи проводят работы по устранению последствий технического сбоя, после чего все услуги гражданам будут предоставлены в полном объеме

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Подразделения ГУ МВД России по Московской области временно приостановили предоставление госуслуг в электронном виде из-за технического сбоя. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе подмосковного главка полиции.

"В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг в электронном виде в подразделениях ГУ МВД России по Московской области временно приостановлено", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время специалисты оператора связи проводят работы по устранению последствий технического сбоя, после чего все услуги гражданам будут предоставлены в полном объеме. 

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