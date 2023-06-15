Роскомнадзор указал на фальсификацию российской истории иноагентами

Заместитель главы ведомства Вадим Субботин сообщил, что в реестр Минюста включено 493 иноагента

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор обратил внимание на фальсификацию истории со стороны лиц, признанных иностранными агентами в России. Об этом сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Начата активная кампания по фальсификации российской истории. Мы видим, что она в основном поддерживается теми лицами, которые включены в перечень иностранных агентов. Важно на это обращать особое внимание и максимально противодействовать этой деструктивной деятельности", - сказал он на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Субботин отметил, что в реестр Минюста РФ включено 493 иноагента. При этом 48 из них соблюдают все требования к маркировке материалов, в том числе после принятия Роскомнадзором административных мер.

Всего к настоящему времени Роскомнадзором составлено около 1,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранных агентов за несоблюдение действующего законодательства, судами назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму более 1 млрд рублей, добавил замглавы ведомства.