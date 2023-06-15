Электросуда прошли испытания перед запуском в Москве

По словам заммэра города Максима Ликсутова, специалисты проверили работоспособность всех систем, узлов и агрегатов, герметичность и остойчивость

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Электросуда прошли необходимые швартовые и ходовые испытания перед запуском нового речного транспорта в столице. Об этом в четверг сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Наши электросуда успешно прошли испытания и вскоре смогут принять первых пассажиров. Все они российского производства. Как рассказал [заммэра столицы] Максим Ликсутов, 10 судов, которые будут курсировать на первом маршруте, уже прошли в рамках ходовых испытаний суммарно почти 20 тыс. км по Москве-реке", - говорится в публикации.

В департаменте уточнили, что безопасность пассажиров при организации речного транспорта - это главное.

"Мы продолжаем готовиться к запуску регулярного речного транспорта по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В процессе швартовых и ходовых испытаний каждое электросудно было протестировано самым детальным образом. Наши специалисты проверили работоспособность всех систем, узлов и агрегатов, герметичность, остойчивость", - добавил Ликсутов.

Он уточнил, что в рамках испытаний внимательно отслеживались все параметры. "Мы тщательно контролируем, чтобы суда на каждом этапе проверок соответствовали требованиям технического задания и отвечали условиям государственного контракта, заключенного с подрядчиком проекта", - заключил Ликсутов.

Запуск речных трамваев

Ранее в департаменте транспорта сообщали, что запуск двух речных маршрутов общественного транспорта был перенесен с 1 июля 2022 года на сезон навигации 2023 года. Позже Ликсутов уточнял, что маршрут электрических речных трамваев от Автозаводского моста до столичного района Печатники заработает во втором полугодии текущего года. Позже он сообщил ТАСС, что первый речной маршрут общественного электротранспорта от парка Фили до Киевского вокзала планируется запустить в Москве в летние месяцы.

Новые водные маршруты будут обслуживать девять речных электросудов. Полностью пассажирский флот укомплектуют к 2024 году, в его состав войдет 21 судно. Всего на двух маршрутах откроют 23 причала-"шайбы" нового типа (некоторые из них - со станциями зарядки) и два пункта базирования флота для ночного размещения или ремонта электросудов - в Мневниках и Нагатинском Затоне. Все суда будут ледового класса.