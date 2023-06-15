Программы в вузах для уже учащихся не будут менять в рамках новой системы

В дальнейшем Минобрнауки обсудит возможность для студентов, которые учатся по действующим программам, перевестись на новые переработанные направления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Программы в вузах для тех студентов, которые уже получают образование по действующим правилам, корректироваться в рамках новой системы не будут. Об этом в четверг сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Все, кто учится по действующим программам, получат все те дипломы, на которые они рассчитывают. И программы корректировать не планируются. Все изменения будут последовательны, и в первую очередь они будут касаться тех вузов, которые зашли в эксперимент", - сказал он, выступая на паблик-токе в рамках ПМЭФ. Модератором выступила заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Юлия Голубева.

Фальков отметил, что в дальнейшем Минобрнауки обсудит возможность для студентов, которые учатся по действующим программам, перевестись на новые переработанные направления.