Соревнования по конному спорту проведут на ВДНХ в Москве 16-18 июня

Первый день чемпионата будет посвящен дрессажу, а главной темой второго дня станет марафон. В заключительный день чемпионата пройдут соревнования по паркуру

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Чемпионат и первенство Москвы по драйвингу проведут с 16 по 18 июня в Центре национальных конных традиций на ВДНХ. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главной выставки страны.

"С 16 по 18 июня на выводном круге Центра национальных конных традиций на ВДНХ состоятся чемпионат и первенство Москвы по драйвингу. В преодолении марафонных и паркурных препятствий примут участие лучшие спортсмены, представляющие эту дисциплину", - говорится в распространенном сообщении.

Первый день чемпионата будет посвящен дрессажу - манежной езде в экипаже, а главной темой второго дня станет марафон. Он состоит из нескольких частей, каждая из которых - проверка определенных качеств экипажа. В заключительный день чемпионата пройдут соревнования по паркуру. "Паркур представляет собой аналог конкура, только вместо препятствий стоят конусы с шариками, и драйверу необходимо за определенное время проехать сквозь конусы, не сбив шара и не превысив норму времени", - пояснили в пресс-службе.

Начало соревнований чемпионата 16 и 17 июня - в 15:00, 18 июня - в 12:00. Организаторами выступают Кремлевская школа верховой езды и Федерация конного спорта Москвы. Вход свободный.