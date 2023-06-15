15 июня, 08:31

В Бурятии и Забайкалье прогнозируют заморозки до -3 градусов

В МЧС призвали жителей не перегружать электросеть и не оставлять работающие электрические приборы без присмотра, чтобы не допустить пожара

ТАСС, 15 июня. Синоптики прогнозируют в Бурятии и Забайкальском крае понижение температуры до -3 градусов. Об этом сообщили в четверг в региональных ГУ МЧС.

"16 июня по западной половине Забайкальского края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Забайкалью.

По данным ГУ МЧС по Бурятии, заморозки до -1...-3 градусов прогнозируют 16 июня и на территории республики. "В связи с понижением температуры воздуха призываем жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности, не перегружать электросеть и не оставлять работающие электрические приборы без присмотра", - отметили в пресс-службе ведомства.

В последние дни в этих регионах установилась жаркая сухая погода, в минувшие выходные воздух прогревался до +34 градусов. 

Теги:
РоссияБурятияЗабайкальский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация