В Бурятии и Забайкалье прогнозируют заморозки до -3 градусов

В МЧС призвали жителей не перегружать электросеть и не оставлять работающие электрические приборы без присмотра, чтобы не допустить пожара

ТАСС, 15 июня. Синоптики прогнозируют в Бурятии и Забайкальском крае понижение температуры до -3 градусов. Об этом сообщили в четверг в региональных ГУ МЧС.

"16 июня по западной половине Забайкальского края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Забайкалью.

По данным ГУ МЧС по Бурятии, заморозки до -1...-3 градусов прогнозируют 16 июня и на территории республики. "В связи с понижением температуры воздуха призываем жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности, не перегружать электросеть и не оставлять работающие электрические приборы без присмотра", - отметили в пресс-службе ведомства.

В последние дни в этих регионах установилась жаркая сухая погода, в минувшие выходные воздух прогревался до +34 градусов.