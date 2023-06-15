Файзуллин заложил капсулу с посланием в опору автомобильного моста в Петербурге

Министр строительства и ЖКХ России отметил, что развитие инфраструктуры в городе позволит принимать больше туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заложил в опору мостового сооружения комплекса защитных сооружений Петербурга капсулу с посланием для потомков. Об этом сообщили в четверг в Telegram-канале Министерства строительства России.

"Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин принял участие в торжественной закладке капсулы с текстом с посланием потомкам в опору мостового сооружения при реконструкции путепроводной развязки Комплекса защитных сооружений и Кронштадтского шоссе", - говорится в сообщении.

Реконструкция комплекса защитных сооружений началась в феврале 2023 года. По словам министра, развитие этой инфраструктуры позволит принимать больше туристов. "Нужно эту задачу оперативно отработать и обеспечить инфраструктурное развитие, тогда возникнет новая территория, которая позволит принять гораздо большее количество туристов. Благодаря принятому правительством решению о применении механизма опережающего финансирования работы удалось начать на год раньше", - сказал Файзуллин.

Реконструкцию развязки планируют завершить в 2025 году. Проект предусматривает 10 съездов с шириной проезжей части от 4,5 м и два новых путепровода, на одном из которых запланирована организация выделенной полосы регулируемого движения для общественного или специального транспорта.