Основными источниками финансирования НКО в России в 2022 году стали США

Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко сообщил, что в 2022 году на счета 35 НКО, включенных в реестр, поступило от западных спонсоров более 700 млн рублей

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Основными источниками финансирования некоммерческих организаций в России в 2022 году стали США. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко.

"Основными иностранными донорами НКО в 2022 году являлись США - 269,6 млн рублей, Великобритания - 83,9 млн рублей, Германия - 54,2 млн и другие страны", - сказал он в четверг на заседании Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

По его словам, в 2022 году на счета 35 НКО, включенных в реестр, поступило от западных спонсоров более 700 млн рублей. Он отметил, что это только выявленные прямые платежи.

Также он добавил, что на конец 2022 года в реестре иноагентов содержались 515 организаций и физических лиц, из которых 347 являлись действующими, в том числе 63 НКО, 35 российских юридических лиц, 14 общественных объединений без юридического лица, 12 иностранных юридических лиц, 8 иностранных структур без образования юридического лица и 213 физических лиц.