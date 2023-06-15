Штраф за треш-стриминг может составить до 600 тыс. рублей

В отдельных случаях планируется ввести уголовную ответственность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Законопроекты об ответственности за стримы в интернете с демонстрацией насилия и неподобающего поведения (треш-стримы) могут быть внесены до конца весенней сессии Госдумы, предлагается ввести административный штраф до 600 тыс. рублей, а в отдельных случаях - уголовную ответственность. Об этом ТАСС сообщил один из авторов инициатив, глава комитета Думы по молодежной политике Артем Метелев.

"В начале штрафы [составят] от 200 тыс. до 600 тыс. рублей с конфискацией оборудования. Это КоАП (Кодекс РФ об административных правонарушениях - прим. ТАСС)". При этом депутат уточнил, что если треш-стример совершил преступление, подпадающее по действующую статью Уголовного кодекса, то он сразу будет отвечать по ней. "Но если статьи этой нет - то штраф, а если повторно - то до двух лет лишения свободы", - добавил он.

По словам Метелева, законопроект о поправках в Уголовный кодекс сейчас уже направлен в Верховный суд на отзыв, так как "нужно узнать позицию Верховного суда, прежде чем внести [документ] официально [в Госдуму]". "Финальная конструкция предлагается следующая: мы вводим отдельный квалифицирующий признак в ряд статей Уголовного кодекса, связанный с треш-стримом, вводим отягчающие обстоятельства. Если человек совершает преступление с использованием интернета в целях демонстрации и распространения контента - это отягчающее обстоятельство, ответственность будет выше", - пояснил он.

Кроме этого, депутаты предложат дать судам право вводить ограничения на занятие определенным видом деятельности для треш-стримеров. "В прошлой конструкции предлагался реестр треш-стримеров. Включение в него блокировало бы доступ к интернету. Мы отошли от реестра, но решили, что суд просто будет накладывать запрет на пользование интернетом", - отметил Метелев.

Другими поправками предлагается "добавить в перечень запрещенной информации, которая запрещена к распространению в социальной сети, информацию с треш-стримом, чтобы происходило саморегулирование".