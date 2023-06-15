Посол доброй воли ООН спрогнозировал численность мирового населения к 2050 году

Она составит порядка 10 млрд человек, считает Вячеслав Фетисов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Важной задачей для мирового сообщества в XXI веке является восстановление устойчивости планеты, в условиях, когда к середине нынешнего столетия население Земли может составить порядка 10 млрд человек. Об этом заявил в четверг посол доброй воли ООН, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

"Прекрасно понимаем, что в XX веке мы осуществили переход от экономики производства к экономике потребления. Промышленная революция избавила нас от дефицита товаров, но сегодня мы наблюдаем побочные эффекты бесконечного роста, несовместимые с устойчивостью планеты, - <…> загрязнение пластиком суши и океана, нехватка воды, потеря биоразнообразия, увеличивающаяся частота стихийных природных действий в разных точках планеты. <…> Важная задача XXI века - это как раз восстановление этого баланса. Где-то к середине века нужно будет накормить 10 млрд человек. Для растущего населения нужно больше энергии, больше понимания того, как мы все это будем делать", - сказал он на сессии "Назад в будущее или вперед в прошлое?" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Фетисов отметил, что в настоящее время ученые многих стран, в том числе и России, работают над таким понятием, как термоядерный синтез, который поможет справиться со многими проблемами, связанными с зеленой экономикой. "Прогнозы, система моделирования, научная аналитика, сценарии изменения климата - весь этот инструментарий необходим, чтобы понять, где мы окажемся завтра", - добавил он.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.