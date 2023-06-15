Фальков заявил о необходимости существенных преобразований в программах магистратуры

Министр науки и высшего образования РФ считает, что сейчас магистратура не выполняет свое предназначение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Магистратура в текущей системе образования не выполняет свое предназначение, там требуются серьезные преобразования. Об этом заявил в четверг министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"В целом, к сожалению, магистратуру открыли много где, она предназначение должным образом не выполняет, и надо провести серьезные преобразования, в том числе надо, конечно, повысить качество существенно магистратуры", - сказал он, выступая на паблик-токе в рамках ПМЭФ. Модератором выступила заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" (ГПМХ) Юлия Голубева.

Он напомнил, что в новой системе сроки магистратуры будут варьироваться от одного года до трех лет. "Сейчас в новой системе мы даем возможность, сделаем магистерские программы от года до трех, но, в основном, конечно, год и два, три - это скорее больше исключение, будет касаться больше ординатуры", - сказал Фальков.

Кроме того, программы магистратуры будут реализованы не во всех вузах, уточнил он.

О новой системе

Президент РФ Владимир Путин 12 мая подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах.

В новой системе устанавливается несколько уровней обучения. Это непосредственно высшее образование - базовое и специализированное, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка.

Сроки обучения составят: в базовом высшем - от четырех до шести лет, в магистратуре - от одного года до трех лет в зависимости от направления подготовки, специальности, конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы. Для студентов всех уровней будут сохранены прежние права, социальные гарантии, обязанности и ответственность.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.