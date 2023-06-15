Благотворительный фонд Билла Гейтса возобновил сотрудничество с КНР

Днем ранее миллиардер впервые с 2019 года прибыл в Китай по делам своего благотворительного фонда

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Благотворительный фонд Gates Foundation объявил о возобновлении сотрудничества с КНР в области исследований в сфере здравоохранения. Соответствующее заявление было опубликовано в четверг на сайте организации.

"Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявляет о возобновлении сотрудничества с муниципальным правительством Пекина и университетом Цинхуа с целью поддержки Глобального института исследования лекарств (GHDDI) в его усилиях по улучшению показателей здоровья во всем мире при помощи жизненно необходимых методов лечения таких инфекционных заболеваний, как туберкулез и малярия, которые непропорционально широко затрагивают беднейшие слои населения", - говорится в публикации.

GHDDI - некоммерческая организация, созданная в 2016 году в Китае, занимающаяся преимущественно разработкой лекарств от инфекционных заболеваний.

Днем ранее основатель Microsoft Билл Гейтс впервые с 2019 года прибыл в Китай по делам своего благотворительного фонда. Гейтс также заявил, что у Китая есть "огромный опыт" в борьбе с климатическими изменениями, в обеспечении доступа к медицине и продовольствию. "Нужно, чтобы тот прогресс был доступен людям по всему миру", - сказал миллиардер, подчеркнув уязвимость населения африканских стран. "В связи с этим далее я направлюсь в Западную Африку", - добавил он.