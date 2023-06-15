УПЦ подала апелляцию на решение суда по вопросу о переименовании церкви

В юридическом отделе УПЦ заявили, что поданная апелляционная жалоба обоснована неправильным применением судом норм материального права и нарушением норм процессуального права

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) подала апелляцию на решение суда, открывающее дорогу к ее запрету. Об этом говорится в заявлении юридического отдела УПЦ, опубликованном на сайте церкви.

15 мая 2023 Киевский окружной административный суд (КОАС) отменил постановление, вынесенное в апреле 2019 года Окружным административным судом Киева (ОАСК) о приостановке действий властей по переименованию УПЦ. "Киевская митрополия УПЦ 14 июня 2023 подала апелляционную жалобу на это решение суда", - сообщает юридический отдел УПЦ.

КОАС также постановил 15 мая, что каноническая УПЦ не разорвала связь с РПЦ и является ее частью, что может стать основанием для запрета УПЦ. На основании этого решения КОАС украинские власти могут официально переименовать УПЦ, чтобы закрепить в ее названии связь с Русской православной церковью (РПЦ). В своем решении КОАС сослался на экспертизу, проведенную специалистами Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести при кабинете министров Украины.

В юридическом отделе УПЦ заявили, что поданная им апелляционная жалоба обоснована неправильным применением судом норм материального права и нарушением норм процессуального права. В апелляции, поданной юридическим отделом УПЦ, отмечается, что устав Киевской митрополии УПЦ не содержит ни одного положения о том, что ее руководящий центр управления находится за пределами Украины. В апелляционной жалобе также указаны нарушения законодательства во время проведения религиоведческой экспертизы, заявили в юридическом отделе УПЦ.

Правительство Украины 19 января внесло в парламент законопроект, подготовленный по поручению президента Украины Владимира Зеленского и направленный на запрет канонической УПЦ в случае, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией. После этого эксперты Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести при кабинете министров опубликовали заключение, согласно которому УПЦ, несмотря на принятие нового устава, остается в подчинении Русской православной церкви.