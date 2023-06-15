В Казани жителям пострадавшего от пожара дома разрешили зайти в квартиры под охраной МЧС

Они могут только забрать документы и вещи первой необходимости

КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Жителям пострадавшего от пожара многоэтажного дома по улице Чехова в Казани разрешили зайти в квартиры под охраной МЧС, чтобы забрать необходимые вещи. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Вахитовского и Приволжского районов Казани в Telegram-канале.

"Жителей пускают в квартиры под охраной МЧС. Они забирают документы и вещи первой необходимости. Заселиться сегодня они не смогут", - говорится в сообщении.

На месте пожара работают специалисты, они демонтируют кровлю и проводят оценку повреждений, после чего выдадут предварительное заключение по состоянию дома.

"Как только МЧС разрешит нам зайти с ремонтом, мы начнем восстанавливать кровлю. Надеемся, это произойдет как можно раньше", - сообщили в пресс-службе. После того, как дом признают безопасным, восстановят подачу воды и электричества, жильцам разрешат вернуться.

В пресс-службе мэрии Казани сообщили, что большинство жителей горевшего дома переночевали у родных и близких, 12 человек разместили в гостинице "Кварт". По данным пресс-службы МВД по Татарстану, расположенный в доме отдел по вопросам миграции приостановил работу. Вечером 14 июня на улице Чехова в Казани в пятиэтажном доме произошел крупный пожар, его площадь составила 1,1 тыс. кв. м, из дома эвакуировали более 130 человек.