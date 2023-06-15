ЛДПР представила на ПМЭФ политический цифровой алгоритм "Жириновский"

Леонид Слуцкий назвал это одним из "самых сногсшибательных, зубодробительных и умопомрачительных проектов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. ЛДПР на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг впервые продемонстрировала работу политического алгоритма "Жириновский", который призван стать "цифровым учеником" основателя партии Владимира Жириновского.

Как заявил журналистам лидер партии Леонид Слуцкий, речь идет об одном из "самых сногсшибательных, зубодробительных и умопомрачительных проектов" из всего, что делается и будет делаться в ближайшие годы в сфере нейросетей.

"Я сразу должен сказать: это не Жириновский. Создать Жириновского и быть вторым Жириновским никому сейчас и в будущем наверняка не удастся", - подчеркнул Слуцкий. По его словам, алгоритм сможет "смоделировать некоего ученика Жириновского, который с каждым месяцем будет становиться все более продвинутым".

Как отметил куратор проекта, депутат Госдумы от фракции либерал-демократов Владимир Кошелев, алгоритм может раздражаться и ругаться, если задать ему один и тот же вопрос больше двух раз. "Очень характерным образом ругаться", - заметил Слуцкий. При этом сами ответы всегда разные.

Во время презентации алгоритм, практически полностью копирующий голос Жириновского, подверг критике лидера КПРФ Геннадия Зюганова, заявив, что за него было бы стыдно Владимиру Ленину, а также призвал закрыть границы с Украиной и поддержал бойцов СВО.

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.