На ПМЭФ представили новый логотип портала Подмосковья "Добродел"

По словам губернатора региона Андрея Воробьева, в сервисе каждую неделю регистрируются около 16 тыс. человек

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Основатель дизайн-студии, блогер Артемий Лебедев презентовал губернатору Московской области Андрею Воробьеву новый логотип портала Подмосковья "Добродел", представленный в виде уточки из двух букв D. Презентация состоялась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Интерфейс пока что находится в работе, а сегодня мы представляем новый логотип "Добродела" и новый образ. Это уточка, которая состоит из двух букв D, потому что "Добрые Дела". Две эти буквы соединяются вместе, и когда мы их так вот поставили, оказалось, что у нас появился прекрасный, дружелюбный образ, который собирает в себе все. С одной стороны, это иконка на экране телефона, которую удобно найти - она хорошая, лаконичная, понятная, не перепутаешь с другими. С другой стороны, это экология Подмосковья, природа и все хорошее, что мы в этот образ смогли интегрировать. <...>. Все это вместе, собственно, показывает направление, куда идет эта новая программа - забота о людях, единая точка входа для решения всех вопросов жителей", - привели в тексте слова Лебедева.

В свою очередь губернатор Подмосковья подчеркнул, что "Добродел" является важным элементом работы. "Мы видим все больше и больше регистраций - каждую неделю плюс порядка 16 тыс. человек. Это подтверждает, что сервис актуален. Важно, что он работает стабильно уже на протяжении многих лет", - процитировали в материале Воробьева.

В пресс-службе напомнили, что "Добродел" заработал 1 октября 2015 года. Это сервис для жителей региона, который позволяет без заполнения бумажных документов, траты времени на походы в различные инстанции взаимодействовать с указанными органами и решать конкретные проблемы. На портале зарегистрированы более 3 млн человек.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.