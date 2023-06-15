В Москве к оформлению цифровых медкарт для школ присоединились 22 частные клиники

Карта содержит данные о профилактических осмотрах, прививках, группе здоровья и медицинской группе для занятий физкультурой

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Медицинскую карту для школ и детских садов Москвы в электронном виде родители теперь могут оформить также в 22 частных клиниках. В режиме онлайн они становятся доступны медработникам образовательных организаций в сервисе "ЕМИАС. Школа", сообщается в четверг на портале мэра столицы.

"С декабря прошлого года частные и федеральные клиники получили возможность оформлять медкарты для школ и детских садов в цифровом виде. К проекту уже присоединились 22 медицинские организации, не входящие в городскую систему здравоохранения. Теперь эти клиники в автоматическом режиме передают информацию о медкартах по форме 026/у в единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) в течение 24 часов с момента их оформления", - говорится в сообщении.

Карта содержит данные о профилактических осмотрах, прививках, группе здоровья и медицинской группе для занятий физкультурой.

"Зачисление ребенка в дошкольную группу или первый класс - это всегда волнительный и насыщенный хлопотами период. Для поступления нужно пройти медицинские осмотры, сделать прививки и сдать необходимые анализы, а затем предоставить все документы в образовательную организацию. Москва уже давно избавила родителей от необходимости заниматься бумажной волокитой, переведя оформление медицинских карт по форме 026/у в цифровой вид во всех городских поликлиниках. На сегодняшний день у московских родителей есть возможность оформить медкарту в электронном виде в 22 частных клиниках - именно столько организаций уже участвуют в проекте", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Чтобы присоединиться к городскому проекту, клиника должна иметь действующую лицензию на осуществление медицинской деятельности и пройти процедуру подключения к ЕМИАС. В 2021 году все городские поликлиники перевели медкарты по форме 026/у в цифровой вид. Данные собираются и обновляются автоматически на основании сведений из ЕМИАС.